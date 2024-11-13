مسعى لحل الخلافات بين بغداد وأربيل... النفط ورواتب الموظفين على القائمة!

تمثل زيارة إلى إقليم مؤشراً على رغبة في تسوية الخلافات مع . الحكومة تسعى من خلال هذه الزيارة إلى إنهاء النزاعات المستمرة منذ سنوات بشأن عدد من الملفات العالقة، أبرزها ملف النفط وتوطين رواتب .ماذا قال المراقبون في هذا الملف للسومرية في هذا التقرير؟