برنامج "biotic" الأفضل.. شهادة شكر وتقدير للسومرية من مهرجان "الايادي البيضاء"

وقال ضمن رسالة شكر قدمها للسومرية مفادها: "نتشرف بمنحكم هذه شهادة الشكر والتقدير، أملين منكم مزيداً من العطاء والابداع في خدمة العزيز".من جانبه، بين أحد أعضاء لـ السومرية، انه "أقيم اليوم مهرجان الايادي البيضاء الموسم في وهو داعم للطاقات الشبابية في السلك الطبي"، الى انه "شكر خاص لقناة الفضائية التي تعد أكثر القنوات انتشار في العراق، ولبرنامج biotic على استضافته لهذا المهرجان".واقيم المهرجان في محافظة المقدسة بحضور أكثر من 200 وأستاذ في المجال الطبي لتكريم الشخصيات الطبية إزاء خدمتهم للمجتمع، وبحضور ممثلي العديد من الجامعات في .وكُرم biotic الذي تبثه فضائية السومرية، باعتباره من أنجح وأشهر البرامج الطبية التي تبث على القنوات العراقية.