نشرة السومرية.. استجواب وزراء الكهرباء والنفط والاتصالات وآلية للتعداد في المناطق المتنازع عليها

• رئاسة تتسلم ملفات استجواب وزراء والنفط والاتصالات.. والتقرير السنوي الخاص باداء الحكومة• يتهم حكومة الاقليم بالتفرد بالقرارات.. ويصف وفود التفاوض بالحزبية• وضع آلية خاصة لاجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها.. وتعطيل الدوام فيها لمدة تسعة ايام• يوافق على مقترح تسوية في .. وبالتزامن الاحتلال يكثف غاراته على مناطق الضاحية وبعلبك