نشرة السومرية.. المشهداني يواجه القوانين الجدلية والكرد متحمسون للتعداد وتحذير تركماني منه

#البرلمانُ يستأنفُ جلساتِه الاسبوعَ المقبل.. والمشهداني يواجهُ القوانينَ الجدليةَ في اولِ اختبار# قبل ايامٍ على اجراءِ التعداد.. الكردُ متحمسون للمشاركةِ والتركمانُ يحذرون من تغييرٍ ديمغرافي# اتهاماتٌ نيابيةٌ للبنكِ المركزي بأجراء عملياتِ غسيلِ اموالٍ وتحويلاتٍ لمصارفَ محظورةٍ دولياجو عام #لاسبابٍ مجهولةٍ.. الغدرُ يطالُ شابا على ايدي اصدقائِهِ في ويُرمى قربَ احدِ المستشفيات