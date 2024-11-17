نشرة السومرية.. مساومات بقانون العفو ووزارة الدفاع تحت مجهر البرلمان

• مصادر تتحدث عن مساومات بقانون العفو.. الاعفاء عن سراق المال العام مقابل تمرير• تحت مجهر .. جمع تواقيع لاستجواب الوزير، والاسباب تتعلق بفساد عقود التسليح• الكشف عن صفقة فساد كبرى في قطاع السكك الحديدية.. والمعلومات تشير لتورط مسؤولين حاليين وسابقين• فرق الاحصاء تواصل جولاتها تمهيدا لاجراء التعداد.. والتخطيط تطمئن المواطنين: البيانات غير قابلة للتسريب• في تطور لافت.. اغتيال العلاقات الإعلامية لحزب الله بغارة صهيونية استهدفت في قلب