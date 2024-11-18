نشرة السومرية.. التعداد السكاني يدخل العراق في حالة انذار والخلافات تعرقل مسار البرلمان

# استعدادا للتعداد العام.. اجهزة تدخل حالة الانذار القصوى خلال يومي الحظر.. والاعلان عن الفئات المستثناة# رغم التمديد.. جلسات معطلة الى ما بعد التعداد.. وترجيحات بصعوبة انعقادها بسبب خلافات حادة# رد جميع الطعون المقدمة على نتائج انتخابات برلمان الاقليم.. والقوى تتهيأ لبدء محادثات تشكيل الحكومة# رغم وجود التخصيصات.. تلكؤ بانشاء للامراض السرطانية في .. تحريك شكوى قضائية لمعرفة الاسباب