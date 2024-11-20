عملية التعداد السكاني وشكاوى الفئات المستثناة من التضييق بنشرة ظهيرة على السومرية

-انطلاق التعداد السكاني العام في عموم محافظات .. والسومرية تواكب العملية عبر شبكة مراسليها-رئيسا الجمهورية والوزراء يدليان بمعلوماتهما.. ويجددان التأكيد على ضرورة لإنجاح التعداد-هدوء واجراءات مشددة بشوارع العاصمة، والفئات المستثناة تشكو من تضييق في بعض السيطرات