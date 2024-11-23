التهديدات الإسرائيلية ومشروع المدارس النموذجية والتعداد السكاني في نشرة السومرية

# مؤكدا التزامه بالميثاق الاممي.. يطالب المجتمع الدولي بردع التهديدات الصهيونية.. من المساس بأمنه# السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية من أصل الف مدرسي.. ويتعهد بانجاز المتبقية خلال شهرين# انتهاء المرحلة الثانية لعملية التعداد السكاني العام، والنتائج الاولية تُعلن في غضون الأسبوع الحالي# إحباط مخطط إرهابي خطير في .. الوطني يفكك شبكة كانت تروم استهداف مؤسسات وشخصيات حكومية