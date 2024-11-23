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التهديدات الإسرائيلية ومشروع المدارس النموذجية والتعداد السكاني في نشرة السومرية
خاص السومرية
2024-11-23 | 11:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,053 مشاهدة
إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية
السومرية
اليوم
الجمعة
23 تشرين الثاني 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.
# مؤكدا التزامه بالميثاق الاممي..
العراق
يطالب المجتمع الدولي بردع التهديدات الصهيونية..
ويحذر
من المساس بأمنه
# السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية من أصل الف
مبنى
مدرسي.. ويتعهد بانجاز المتبقية خلال شهرين
# انتهاء المرحلة الثانية لعملية التعداد السكاني العام، والنتائج الاولية تُعلن في غضون الأسبوع الحالي
# إحباط مخطط إرهابي خطير في
كركوك
..
الامن
الوطني يفكك شبكة كانت تروم استهداف مؤسسات وشخصيات حكومية
>>
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