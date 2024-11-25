تعديل قانون الانتخابات.. وسيلة لترميم تهالك الشرعية

فالقوى السياسية لم تكن لتصدع رأس بكيفية توزيع الاصوات، فما على سوى منح صوته، اما طريقة توجيهه وفي أي سلّة سيوضع، ستكون من مهمة القوى السياسية، وقد يمنح صوته لشخص ما لكنه سينقل لشخص آخر بطريقة شرعية عبر آليات قانون الانتخابات، او غير شرعية بآليات لصوصية أخرى.طوال الدورات السابقة، كانت كل دورة انتخابية تُجرى بقانون جديد، وتأتي هذه التعديلات المستمرة بفعل ما تلمسه القوى السياسية الكبرى من فقدان للشعبية والتخوف من التراجع المحتمل بالمقاعد، لذلك، ما يميل بسبب الأداء والفشل، قد يُعدِلهُ قانون انتخابي مرسوم بدقّة.

7 قوانين انتخابية مختلفة تعاقبت على النظام الجديد، استخدم الأول بانتخابات المجلس الوطني 2005، ثم 5 قوانين مختلفة أجريت من خلالها انتخابات 5 دورات برلمانية، اما الأخير الذي تم تعديله عام 2023، لم يُدشن بعد في البرلمانية المرتقبة، لكن هناك محاولات سياسية لتعديله .إذن، سيكون لدينا هذه المرة قانون سابع لانتخابات سادسة، وفق تعديلات هجينة ولم يسبق أن شهدتها النسخ السابقة من قوانين الانتخابات، بالرغم من ان الانتخابي الحالي الذي تم تشريعه عام 2023 جاء أساسا وفق مقياس القوى السياسية الكلاسيكية الحاكمة للتخلص من كابوس قانون المبكرة لعام 2021 وما تضمنته من مفاجآت صعود للقوى الناشئة وهبوط للقوى الكلاسيكية، وضربها بمقتل وفقدانها الكثير من المقاعد والاصوات.قام قانون انتخابات تشرين على أساس 83 دائرة انتخابية، وتجزيء الدوائر نجح بتجزيء القوى السياسية الكبيرة ونفوذها، لكن في قانون 2023، تم احتساب كل محافظة دائرة انتخابية واحدة لتكون هناك 18 دائرة، وإلغاء مبدأ الفوز لصاحب الأصوات الأعلى، وإعادة نظام سانت ليغو.

وبين معادلة ما يخدم القوى السياسية الناشئة والصغيرة في قانون انتخابات 2021، وبين ما يخدم القوى السياسية الكبرى في قانون 2023، وجدت القوى السياسية الكبيرة نفسها ربما في تحدٍ جديد، وهو تحدي صعود الجيل الثاني من قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي بات يشكل قلقا للقوى السياسية وإمكانية الأكل من نفوذها.ولذلك، تجري أحاديث ونوايا على اجراء تعديل سابع على قانون الانتخابات، بحل وسط، لا يمنح الأفضلية للناشئين ولا للشخصيات السياسية المعتمدة على الرمزية، أي إيجاد قانون وسط يمكن من خلاله السيطرة على القوى الناشئة من جهة، والسوداني وحلفائه من جهة أخرى.يتلخص الجديد بحسب الأفكار المطروحة بان يتم منح 20% من المقاعد وفق نظام من يحصل على اعلى الأصوات، اما الـ80% مقعدا المتبقية فيتم تقسيمها وفق نظام سانت ليغو.. فماذا تريد القوى السياسية من هذا التعديل؟من خلال جزئية "الأصوات الأعلى"، سيكون منح المقاعد وفق لما يحصل عليه الشخص ذاته من الأصوات، وبذلك يتم حرمان أصحاب الأصوات الأعلى من استخدام فائض أصواتهم لمنحها لقوائمهم والحصول على مقاعد اكثر، كما يهدف لرفع عدد الدوائر الانتخابية، فلا يكون عدد الدوائر 18 دائرة باعتبار كل محافظة دائرة، ولا يكون 83 دائرة كما انتخابات 2021.. فما هي الصيغة المقترحة؟لا توجد صيغة واضحة بعد.. لكن الاقتراحات قد تصل الى 36 دائرة انتخابية ربما، وذلك وفقا لمسار النهر، فما يقع على يمين النهر دائرة وما يقع على يسارها دائرة أخرى في كل محافظة، او ان يتم تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لعدد السكان.. لكن جميع هذه الطروحات لم تنضج، مع استبعاد لامكانية تعديل قانون بالفعل.