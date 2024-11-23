نائب يحذر من أمر سيجر العراق الى الحرب

وقال السلامي في حديث لـ عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "من الضروري أن تكون جميع الفصائل المسلحة خاضعة لسيطرة الدولة، وأن استمرار عدم خضوعها سيجر البلاد إلى دوامة من الحروب والصراعات".وأشار السلامي إلى أن "الحكومة العراقية تسعى جاهدة للسيطرة على الفصائل المسلحة، لكنه أوضح أن بعض هذه الفصائل لديها ارتباطات خارجية، مما يعقد مهمة تحقيق الاستقرار الكامل".وأكد أن "الحشد يُعد مؤسسة حكومية تمتلك قانوناً ينظم عملها، بينما لم تحقق الفصائل الأخرى أي إنجاز ملموس عبر مقاومتها خلال السنوات الـ21 الماضية".وانتقد السلامي، "المعارضة العراقية في عام 2003، معتبراً أن جلب الولايات إلى كان خطأ استراتيجياً كبيراً".و أعتبر، ان "المقاومة الحقيقية هي في قطاع غزة ولبنان، معتبراً إياها النموذج الأبرز للنضال ضد الاحتلال".وتابع، ان "أي تمتنع عن تنفيذ مذكرة اعتقال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعكس عدم احترامها للقانون الدولي، منوهاً الى أن يرفض مقترحات حل الدولتين".