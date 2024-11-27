العراق أمام اختبار استراتيجي لحماية استقراره‎

مخاوف من تداعيات اقتصادية على اثر موقفه الرافض للسياسات الصهيونية.





يتخوف كثيرون من حصول تداعيات اقتصادية بعد التهديدات الاخيرة للعراق إثر مواقفه الرافضة للسياسات الصهيونية، وسط مطالبات بضرورة تحرك اسرع لحماية الاستقرار الاقتصادي.



شاهد ماذا قال المحلل بوشي في هذا التقرير من .