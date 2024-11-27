القضاء يصدر احكاما بحق المتهمين بـ "صفقة القرن" والشارع يترقب التنفيذ‎

تحذر جهات عدة من تسويف اجراءات القاء القبض على المتهمين بسرقة الذين صدرت بحقهم احكام بالسجن لسنوات عدة.احكام بالحبس لسنوات ومدد مختلفة اصدرها بحق المتهمين بسرقة القرن، يترقب الشارع تنفيذها لحظة بلحظة، وسط تحذيرات من تسويف وخضوعها للمساومات السياسية.