مراقبون : تمرير القوانين بسلة واحدة يخالف الاعراف ولا يحقق مصالح الشعب

ربما يكون من ادراج القوانين ضمن آلية السلة الواحدة هو اكمال النصاب القانوني لتمرير القوانين الخلافية، لكن ذلك الامر يعد مخالفة للاعراف القانونية التي تنص على تقديم المقترحات والقوانين بالتنسيق مع السلطة القضائية.ويسعى برئاسته الجديدة إلى وضع خريطة لتشريع عدد من القوانين المهمة، وسط صعوبات لاتزال تعترض الجدلية منها، سيما بعد تمديد فصله الحالي ثلاثين يوماً اضافيا ليمنح نفسه فرصة لتمرير بعض القوانين.