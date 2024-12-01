تمرير القوانين الجدلية وتفجر الأزمة السورية.. أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية

- في ظل اشتعال الساحة السورية.. السوداني يهاتف الاسد.. والقوات العراقية تستنفر على الحدود تحسبا لاي طارئ- مجلس يلتئم اليوم لتمرير القوانين الثلاثة الجدلية.. وانتقادات للإصرار على ادراجها بنظام السلة الواحدة- قبيل انعقاد اولى جلسات برلمان الاقليم.. تقارب بين الاتحاد الوطني والديمقراطي يمهد لتشكيل الحكومة- جهات متنفذة تستحوذ على منازل واراض زراعية في كربلاء وتطرد ساكنيها.. رغم امتلاكهم سندات اصولية- وتتابعون.. ضابط ينهي حياة "سائق كيا" بسبب مزاحمة على الطريق.. واداة الجريمة سلاح