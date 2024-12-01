نشرة السومرية.. تعثر جديد في جلسة القوانين الخلافية والعراق يحصن الحدود بعد توترات سوريا

# مع استمرارِ التوترِ في حلب وادلب..العراقُ يتضامنُ مع في مواجهةِ الارهابِ ويحصنُ حدودَه# تعثرٌ جديدٌ في جلسةِ تمريرِ القوانينِ الخلافية .. وتصديرُ نفطِ الاقليمِ على جدولِ اعمالِ الماليةِ النيابية# مزاحمة ٌ على طريقِ منصور- ابوغريب مع ضابطٍ كبيرٍ تنتهي بمصرعِ سائقِ كيا#مجازرُ صهيونية ٌ جديدةٌ بحقِ اهالي .. وفشلُ المساعي الاميركيةِ لوقفِ اطلاقِ