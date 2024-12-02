مخاوف من استمرار تأخر وصول جداول الموازنة الى البرلمان

جداول الموازنة... مخاوف من استمرار تأخر وصول جداول الموازنة الى لتأثيره على المشاريع الاستثمارية.

تتزايد المخاوف في جرّاء استمرار التأخير في صدور جداول الموازنة وما له من تداعيات سلبية على المشاريع الاستثمارية في البلاد. فإلى ماذا أشار أحد اعضاء للسومرية؟