أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. تأمين الحدود وعقد جلستين برلمانيتين في بغداد وأربيل

- قطعات عسكرية مدرعة تتجه نحو حدود سوريا، والسوداني يوجه قيادات بالتواجد على الحدود ميدانيا- بعد ان عرقلتها الخلافات.. جلسة القوانين الجدلية تعقد اليوم، والجدل الاكبر يتركز حول قانون العفو العام- انعقاد اولى جلسات برلمان اقليم كردستان، والجلسة تشهد حضور ممثلين عن تسع عشرة- الخلاف يحتدم بمجلس الدين.. الكريّم يرفض الامتثال لقرار بتسليم رئاسة الى الصميدعي