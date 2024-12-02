خلافات على 3 قوانين تهدد جلسة البرلمان.. نائب يكشف آخر التطورات

وقال محمد في حديث لـ نيوز، إن "اجتماعات عقدت بين القوى السياسية داخل يوم أمس، أفضت إلى شبه على تمرير قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل مع تدوين بعض الملاحظات، لكن عدم التوصل لصيغة حول قانون العفو العام دفع إلى تأجيل الجلسة".وأضاف، أن "سلسلة الاجتماعات داخل لم تسفر عن على مسودة قانون العفو العام حتى الآن، مما يرجح إمكانية تأجيل جلسة اليوم في ظل استمرار حالة عدم التوافق".وأخفق مجلس النواب، بعقد جلسته امس الاحد، والتي تضمنت عدة مشاريع بينها العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى اصحابها.وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "مجلس أجل انعقاد جلسته إلى يوم غد".وكانت النائبة انتصار الموسوي، قد أكدت في وقت سابق من امس الاحد، انها متواجدة مع عدد من داخل مبنى منذ الساعة الـ 1 ظهرا، مشيرة الى ان هناك اجتماعات تحصل ولا نعلم ماذا يدور داخل المبنى.وقالت الموسوي لـ نيوز، "اننا متواجدون في مجلس منذ الساعة الـ 1 ظهرا لعقد جلسة المجلس، الا انها تأجلت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب".وأكدت ان "هذا يعتبر معيبا بحق مجلس وبحق الشعب العراقي"، لافتة الى "اننا لن نعمل بالمزاجيات".بعد ذلك، غادر عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، دون عقد جلسة المجلس.وقال مراسل نيوز، ان "عددا كبيرا من غادروا اليوم مبنى مجلس دون عقد الجلسة".وأضاف ان "هناك تأكيدات نيابية بعدم وجود امكانية لعقد جلسة اليوم".وكان جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، فضلاً عن مشروع قانون إعادة العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). بالإضافة إلى التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.كما تضمن مناقشة القراءة الثانية لكل من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019.