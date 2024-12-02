نشرة السومرية.. العراق يعزز أمن حدوده وعقدة البرلمان مستمرة مع القوانين الجدلية

# تعزيز الانتشار الامني على الحدود العراقية السورية.. والعمليات المشتركة تؤكد الجاهزية لمواجهة اي طارئ# انعقاد جلسة القوانين الجدلية.. المباشرة بالتصويت على قانوني اعادة العقارات والعفو، ومادتين من الاحوال# برلمان الاقليم يستهل اولى جلساته بالخلافات.. التوافق غائب على انتخاب هيئة الرئاسة# لدعم القطاع التربوي.. توقيع عقود لتنفيذ ستمئة مدرسة في عموم البلاد ضمن مشاريع للتنمية