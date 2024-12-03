نشرة السومرية.. البرلمان يخفق بعقد جلسته بفعل الخلافات والبصرة تشكو ازمة حادة بمادة الكاز

# في ظل اضطراب .. يجري مباحثات هاتفية مع اردوغان حول سوريا، ويؤكد: لن يقف متفرجا# يخفق بعقد جلسته بفعل الخلافات الحادة.. عقدة القوانين الثلاثة مستمرة، والجدل الاكبر يتعلق بالعفو العام# تشكو من ازمة حادة بمادة الكاز.. طوابير العجلات تصطف امام المحطات.. والاخيرة توصد ابوابها# نقص امدادات الايراني يقلص ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.. والمواطنون ينتقدون غياب البديل