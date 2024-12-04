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البرلمان العراقي أمام فشل ثالث والسبب.. قانون العفو
خاص السومرية
البرلمان يفشل بالتصويت على القوانين الخلافية للمرة الثالثة على التوالي .
2024-12-04 | 02:19
2024-12-04T02:19:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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البرلمان العراقي أمام فشل ثالث والسبب.. قانون العفو
508 مشاهدة
البرلمان
يفشل بالتصويت على القوانين الخلافية للمرة الثالثة على التوالي .
مرّة ثالثة، لم ينجح مجلس
النواب
في
تمرير القوانين الجدلية وذلك بسبب تفاقم الخلافات على
قوانين
عدّة أبرزها قانون العفو،
الذي اثارت بنوده اعتراضات نيابية على بعض فقراته
.
فكيف علّق بعض
النواب
على هذه الجاسة؟
المراسل
صالح الطيب
>>
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