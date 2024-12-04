البرلمان العراقي أمام فشل ثالث والسبب.. قانون العفو

يفشل بالتصويت على القوانين الخلافية للمرة الثالثة على التوالي .

مرّة ثالثة، لم ينجح مجلس في تمرير القوانين الجدلية وذلك بسبب تفاقم الخلافات على عدّة أبرزها قانون العفو، الذي اثارت بنوده اعتراضات نيابية على بعض فقراته .