السوداني في البرلمان وشركات سيارات "محتالة".. أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية

- لبحثِ سياسةِ الحكومةِ وتدابيرِها.. البرلمانُ يستضيفُ .. والقوانينُ الخلافيةُ تغادرُ جدولَ الاعمالِ لعدمِ التوافق- دعواتٌ نيابية ٌ لعدم ِ التدخلِ في الشأنِ السوري ,, دمشقُ تتهمُ أطرافا إقليميةً ودوليةً بدعمِ التنظيماتِ المسلحةِ لتنفيذِ هجماتِها- بالتعاونِ مع متنفذين .. شركاتُ سياراتٍ تحتالُ على الجمارك والمرورِ والمواطنين .. تبيعُها هجينة ً وهي تعملُ بالبانزين فقط- ظاهرة ُ الكراجاتِ العشوائيةِ تنتشرُ في مناطقِ .. مبالغُ مرتفعةٌ واتاواتٌ علنية , وامانةُ تكشفُ عن اجراءاتٍ رادعة