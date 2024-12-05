هل تعاني من تساقط الشعر المفاجئ؟ إليك كلّ ما تحتاج معرفته!

تتناول الدكتورة
فرح الخياط
في هذه الحلقة
من"بيوتيك" على السومرية
مشكلة تساقط الشعر المفاجئن الّتي يمكن علاجها إذا تمّ تشخيص السبب الأساسي بشكل صحيح.
أسباب تساقط الشعر المفاجئ:
هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تساقط الشعر المفاجئ، منها:
• العوامل الوراثية: تلعب الجينات دورًا هامًا في تحديد كثافة الشعر وقدرته على النمو، حيث يعتبر الصلع الوراثي أحد الأسباب الشائعة لتساقط الشعر.
• التغيرات الهرمونية: قد تحدث تغييرات هرمونية في الجسم نتيجة للحمل، والولادة، وانقطاع الطمث، أو تناول بعض الأدوية، مما يؤدي إلى تساقط الشعر.
• الاضطرابات الغذائية: نقص بعض الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك والبروتين قد يؤثر سلبًا على صحة الشعر ويزيد من تساقطه.
• الإجهاد والتوتر: يعاني الكثير من الناس من تساقط الشعر نتيجة للإجهاد النفسي والعصبي، حيث يؤثر التوتر على الدورة الدموية ويضعف بصيلات الشعر.
• الأمراض: بعض الأمراض مثل الثعلبة، والتهابات فروة الرأس، وأمراض المناعة الذاتية، قد تسبب تساقط الشعر.
• الأدوية: قد يسبب تناول بعض الأدوية مثل أدوية السرطان، وأدوية تخفيف الألم، وأدوية علاج الاكتئاب، تساقط الشعر كأثر جانبي.
أعراض تساقط الشعر المفاجئ:
• زيادة كمية الشعر المتساقط عند تمشيط الشعر أو الاستحمام.
• ظهور فراغات واضحة في فروة الرأس.
• تغير في نوعية الشعر، حيث يصبح أكثر جفافًا وهشاشة.
• الشعور بالحكة أو الالتهاب في فروة الرأس.
طرق علاج تساقط الشعر المفاجئ:
يعتمد علاج تساقط الشعر على تحديد السبب الأساسي للمشكلة. قد تشمل العلاجات المتاحة ما يلي:
• العلاجات الدوائية: قد يصف الطبيب بعض الأدوية التي تساعد على تحفيز نمو الشعر وتقليل التساقط.
• العلاجات الطبيعية: يمكن استخدام بعض الزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع وزيت جوز الهند لتقوية الشعر وتحسين صحته.
• العلاجات الجراحية: في الحالات الشديدة، قد يلجأ الطبيب إلى إجراء عملية زراعة الشعر.
طرق الوقاية من تساقط الشعر:
• اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن: الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والبروتين.
• الحد من التوتر: ممارسة تمارين الاسترخاء واليوجا والتأمل.
• العناية بفروة الرأس: غسل الشعر بانتظام باستخدام شامبو لطيف وتجنب استخدام المنتجات الكيميائية القاسية.
• الحصول على قسط كاف من النوم: النوم الجيد يساعد على تجديد خلايا الجسم وتحسين صحة الشعر.