كذبة القرن في البرلمان وموجة نزوح كبرى في حلب.. أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية

- واصفا اياها بكذبة القرن.. السوداني يتحدث غاضبا عن قضية التجسس والتنصت.. ويؤكد: الاتهامات لم تستند لاي شيء- مباحثات متواصلة بين الحزبين الحاكمين في اقليم .. المناقشات تتركز على تشكيل حكومة شراكة- في بابل.. تسجيل خروقات بعقد انشاء احيل الى شركة تركية.. وممثلو يطالبون بتدخل حكومي- في تطورات الساحة السورية.. يسيطر على جبل زين العابدين باطراف حماه.. وحلب تسجل موجة نزوح كبرى