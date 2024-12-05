# في تطور لافت.. المجاميع المسلحة تقتحم وتسيطر على المطار والسجن المركزي.. والجيش السوري ينسحب خارج# الخلافات تعرقل انعقاد جلسة .. انقسام على فقرة تعديل قانون الموازنة، والجلسة تؤجل الى السبت# الشرماني يكشف عن محاولات لشمول سراق المال العام بقانون العفو، ويتحدث عن ضغوطات تمنع الوزاري# في الديوانية.. تلكؤ المشاريع يترك قضاء الشامية بلا .. والاسباب تعزى لمنحها الى شخصيات متنفذة لا تخضع للمساءلة