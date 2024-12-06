الأوضاع في سوريا والاجتماع الثلاثي ببغداد.. أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية

*بعد حماة.. المجاميع المسلحة تقتحم مدينتي الرستن وتلبيسة في ريف حمص الشمالي، والاهالي ينزحون باتجاه طرطوس*لمناقشة تداعيات الأزمة السورية.. وزراء خارجية وسوريا وإيران يعقدون اجتماعا مغلقا في*الشرماني يكشف عن محاولات لشمول سراق المال العام بقانون العفو، ويتحدث عن ضغوطات تمنع التعديل الوزاري*تحت عنوان الاستثمار.. جامع الخنساء بمنطقة الحارثية عرضة للهدم، والاهالي يخرجون بتظاهرة رافضة