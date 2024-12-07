البرلمان العراقي في مأزق: هل تنقلب "السلّة الواحدة" على القوانين المهمّة؟

اعتبر نواب أنّ اعتماد مبدأ "السلّة الواحدة" في تشريع القوانين المهمّة أمرًا خطيرًا، مطالبين بضرورة ترحيلها إلى الفصل المقبل من أجل تسوية الخلافات.فكيف علّق بعض النّواب على هذه المسألة؟