أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. اجتماع بغداد الثلاثي لدرء الازمة السورية واستبعاد التغيير الوزاري

- لتداركِ الخطرِ في سوريا .. بغدادُ تحتضنُ اجتماعا ثلاثيا .. العراقُ وسوريا وايران يتفقون على توحيدِ الجهود- الجيشُ السوري يُعيدُ انتشارَه في درعا والسويداء .. وينسحبُ من البوكمال والمناطقِ الحدوديةِ مع- نوابٌ يستبعدون اجراءَ التغييرِ الوزاري .. عمرُ الحكومةِ يشارفُ على الانقضاءِ ومزاجُ الكتلِ السياسيةِ لايرغب- استخراجُ نفطِ الاقليمِ يعطلُ الموازنة .. الخلافاتُ تشتعلُ تحت قبةِ .. ولجانٌ مشتركة ٌ لايجادِ الحلول