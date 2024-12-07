نشرة السومرية.. العراقُ يستقبلُ مئاتِ الجنودِ السوريين وطلبٌ نيابيٌ لتفعيلِ ملفِ الاستجوابات

# انسحابٌ للجيشِ وسقوط ُ بلداتٍ سوريةٍ بيدِ المسلحين.. ودولُ استانا تدعو للحوارِ بين والمعارضة#العراقُ يستقبلُ مئاتِ الجنودِ السوريين .. ويشددُ الامنَ على سجونٍ تحتضنُ قياداتٍ ارهابية# طلبٌ نيابيٌ لتفعيلِ ملفِ الاستجوابات .. أربعةُ وزراءَ ورئيسُ هيئةٍ على رأسِ القائمة# السليمانيةُ تتظاهرُ مجددا ضد تأخرِ الرواتب .. وواسط ُ تشيعُ قتيلا في تظاهرةٍ ضد ُشحِ المياه