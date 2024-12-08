احداث المنطقة تلقي بظلالها على الاسواق العراقية‎

أسباب عديدة دفعت في الى الركود المصحوب بترقب ما ستؤول اليه الاحداث خارج الحدود وانعكاسها على الوضع الداخلي في البلاد.تجار يروون لكادر الصعوبات التي يواجهونها في هذا التقرير.