تابعوا في نشرة ظهيرة السومرية.. سقوط نظام الأسد وتأمين الحدود العراقية

- بعد حقبة تجاوزت الخمسين عاما.. المعارضة السورية تسقط نظام الاسد، والاخير يفر لجهة غير معلومة- رئيس الحكومة السورية يسلم السلطة الى المعارضة.. وانباء عن اتفاق يقضي بإدارته الفترة الانتقالية الراهنة- يواصل تأمين حدوده تحسبا لاي طارئ.. ويشدد في السجون التي تضم ارهابيي- مجددا.. مجلس يدرج العفو والاحوال واعادة العقارات بسلة واحدة.. بجلسة تتضمن سبع فقرات