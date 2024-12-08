# بعد سقوط النظام.. تضارب الانباء حول مصير الاسد، والمعارضة تعلن استمرار الحكومة بتسيير الاعمال# في اول تعليق رسمي.. يؤكد ضرورة احترام الإرادة الحرة للسوريين، ويشدد على عدم التدخل بشؤونهم# يخفق مجددا بعقد جلسته بسبب كسر النصاب، والقوانين الخلافية ترحّل رسميا الى الفصل المقبل# توجيه طلب للتحقيق بمخالفات عقود شركة نفط الوسط، والحكم على رئيس السابقة بقضية تضخم الاموال