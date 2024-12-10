البرلمان يعيد اقتراح رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا بعد خمس سنوات من تخفيضه

بعد نحو خمس سنوات من قرار تخفيض سن التقاعد إلى 60 عامًا، عاد مجددًا ليقترح رفعه إلى 63 عامًا. القرار الجديد أثار جدلاً واسعًا في الشارع، خاصة بين فئة الذين اعتبروا هذه القرارات متخبطة وغير مدروسة. يثير الاقتراح حالة من الاستفهام والقلق لدى العديد من المواطنين الذين كانوا يطمحون للاستفادة من التقاعد المبكر.