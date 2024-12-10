البرلمان يعيد اقتراح رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا بعد خمس سنوات من تخفيضه

بعد نحو خمس سنوات من قرار تخفيض سن التقاعد إلى 60 عامًا، عاد البرلمان مجددًا ليقترح رفعه إلى 63 عامًا. القرار الجديد أثار جدلاً واسعًا في الشارع، خاصة بين فئة الموظفين الذين اعتبروا هذه القرارات متخبطة وغير مدروسة. يثير الاقتراح حالة من الاستفهام والقلق لدى العديد من المواطنين الذين كانوا يطمحون للاستفادة من التقاعد المبكر.
بعد نحو خمس سنوات من قرار تخفيض سن التقاعد إلى 60 عامًا، عاد البرلمان مجددًا ليقترح رفعه إلى 63 عامًا. القرار الجديد أثار جدلاً واسعًا في الشارع، خاصة بين فئة الموظفين الذين اعتبروا هذه القرارات متخبطة وغير مدروسة. يثير الاقتراح حالة من الاستفهام والقلق لدى العديد من المواطنين الذين كانوا يطمحون للاستفادة من التقاعد المبكر.
ما رأيكم بهذا الاقتراح؟ شاهدوا ما قاله بعض المتقاعدين لكادر السومرية في هذا التقرير!
ما رأيكم بهذا الاقتراح؟ شاهدوا ما قاله بعض المتقاعدين لكادر السومرية في هذا التقرير!