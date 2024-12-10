أزمة الكهرباء تصل الذروة وخلافات تعديل الموازنة.. أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية

- في دحر .. يثني على التضحيات ويؤكد: الارهاب لم يعد له موطئ قدم في- انباء عن تكليف رئيس حكومة الإنقاذ السورية بتشكيل حكومة انتقالية، والتوغل الصهيوني يصل مشارف دمشق- الخلافات على تعديل نصوص الموازنة تنذر بتأخر ارسال جداولها، ومطالبات بتعديل ينهي الخلاف النفطي- ازمة الطاقة تصل ذروتها.. تراجع ملحوظ في ساعات التجهيز.. ووزارة تلتزم الصمت