تحصين الحدود ورصد مخالفات الموازنة.. التفاصيل الكاملة في نشرة ظهيرة السومرية

- تزامنا مع الاحتفالِ بالنصرِ على الارهاب.. العراقُ يحصّنُ حدودَه الغربيةَ باسوارٍ وخنادق , ويتحركُ سياسيا بتوازن- البشير يعلنُ تشكيلَ الحكومةِ الانتقاليةِ في .. والأممُ المتحدةِ تكشفُ عن وجودِ اتصالاتٍ مع السلطةِ الجديدة- نوابٌ يؤشرون مخالفاتٍ قانونيةً ً ودستوريةً في موازنةِ العامِ المقبل , وازمةُ ُ رواتبِ الاقليم مستمرةٌ بسببِ مشاكلَ فنية- المشاةُ لايجدون طريقا للسير.. امانة ُ تُطلقُ حملةً كبيرةً لازالةِ التجاوزات , وخطةٌ لتأهيلِ اثنين وسبعين شارعا