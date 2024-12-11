نشرة السومرية.. البنكُ المركزي ووزارةُ المالية في دائرةِ الانتقاد ودعوات لتحصين حدود العراق

# في زيارةٍ مفاجئةٍ للاردن لبحثِ التوترِ في والسيدُ يدعو لتحصينِ الحدود#واشنطن تبحثُ رفعَ هيئةِ تحريرِ الشام من قائمةِ الارهاب .. وموسكو ترفضُ تسليمَ لمحاكمتِه# بسببِ سياستِهما المالية .. البنكُ المركزي ووزارةُ المالية في دائرةِ الانتقاد.. ورواتبُ الاقليمِ تزيدُ الخلافات# المحاكمُ تسجلُ خمسة ً واربعين الفَ حالةِ طلاقٍ خلال الاشهرِ السبعةِ الاولى من العامِ الحالي