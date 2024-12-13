# السوداني يستقبل بلينكن في .. الجانبان يبحثان تطورات المنطقة.. ويؤكدان ضرورة تشكيل حكومة شاملة في# في الاولى بعد سقوط الاسد.. السوريون يحتفلون في الساحات العامة، واعضاء البعث يسلمون أسلحتهم# ترامب يدرس خيار توجيه ضربة عسكرية الى بعد تسلمه السلطة، المنشآت النووية ابرز الاهداف# محليا تتابعون.. اعتصام مفتوح لموظفي عقود تربية احتجاجا على تأخر رواتبهم لمدة خمسة أشهر