تابعوا في نشرة ظهيرة السومرية.. العراق وحل أزمات المنطقة وقصف صهيوني ينتهك سوريا

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية اليوم السبت 14 كانون 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.





- العراقُ يتحركُ بخطىً دبلوماسيةٍ ثابتة ,, دورٌ رياديٌ لخلقِ توازنٍ سياسيٍ وحلِ الازماتِ ودرءِ مخاطرِ الاحداث



- قصفٌ صهيوني يستهدفُ مواقعَ عسكرية ً في ,, والاممُ تُعربُ عن قلقِها بعد التوغلِ الاسرائيلي



- انتعاشُ الواقعِ الاقتصادي في البلاد ,, جهودٌ حكوميةٌ متواصلةٌ اثمرت عن اختيارِ بغدادَ عاصمة ً للسياحةِ



- مشاجرةٌ واطلاقُ نار ٍداخل فوجِ المهماتِ الخاصةِ التابعِ لحمايةِ الحلبوسي .. البرلمانُ والداخلية يفتحانِ تحقيقا عاجلا



- العراقُ يتحركُ بخطىً دبلوماسيةٍ ثابتة ,, دورٌ رياديٌ لخلقِ توازنٍ سياسيٍ وحلِ الازماتِ ودرءِ مخاطرِ الاحداث- قصفٌ صهيوني يستهدفُ مواقعَ عسكرية ً في ,, والاممُ تُعربُ عن قلقِها بعد التوغلِ الاسرائيلي- انتعاشُ الواقعِ الاقتصادي في البلاد ,, جهودٌ حكوميةٌ متواصلةٌ اثمرت عن اختيارِ بغدادَ عاصمة ً للسياحةِ- مشاجرةٌ واطلاقُ نار ٍداخل فوجِ المهماتِ الخاصةِ التابعِ لحمايةِ الحلبوسي .. البرلمانُ والداخلية يفتحانِ تحقيقا عاجلا