نشرة السومرية.. العراق يعزز أمن حدوده مع سوريا وصراع المناصب يعطل حكومة كردستان

# استكمالُ نصبِ ثلاثِمئةِ كيلومترٍ من الجدرانِ الكونكريتيةِ على الحدودِ مع سوريا، وتحركٌ لتعزيز القدرات الدفاعية# قمة العقبة تؤكد دعم عملية سياسية انتقاليةٍ تمثل كل القوى السورية، وتطالب بانسحاب اسرائيلَ من المنطقة العازلة# حراك متواصل لتعديل قانون الانتخابات، التعديل يشمل منع شخصيات حكومية من الترشح، وعودة نظام الواحدة# صراع المناصب يعطل تشكيل حكومةِ الاقليم الجديدة.. السيطرة الادارية على كركوكَ وسنجار ابرز العقبات# بالتزامن مع حملات رفع التجاوزات.. اسعار الايجارات بكربلاء تصل اعلى مستوياتها بسبب استغلال اصحاب العقارات