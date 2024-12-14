صراع المناصب والإدارات يعطل تشكيل حكومة الإقليم‎

غياب التوافقات والخلافات بشأن توزيع المناصب والسيطرة الادارية في مناطق مثل وسنجار تبرز كعقبات تلقي بثقلها وتعيق ايّ حاسمٍ على الأقل بين الحزبين الكبيرين لتشكيل حكومة مستقرة في إقليم .

الوضع في الإقليم لا يمكن فصله عن التطورات الحاصلة بالمنطقة خصوصا ما جرى مؤخرا في وتاثير ذلك على القضية الكردية، تضاف لها العلاقة المتذبذبة مع بغداد، كل ذلك جعل الاحزاب مضطرة للتعامل مع هذه التحديات، بما ينعكس على صورة تشكيل الحكومة الجديدة في .