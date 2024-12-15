أبرز ملفات نشرة السومرية.. فوضى مجلس صلاح الدين وطرد عسكريين من الخدمة

- ميقاتي يدعو اللاجئين السوريين للعودة الى بلادهم.. وحزب الله يقر بخسارة طريق الإمداد العسكري عبر سوريا- رغم الامر الولائي.. الخلافات تشتد على رئاسة مجلس الدين، الكريم يرفض اعادة المنصب للصميدعي- بينها الطرد من الخدمة.. احكام بالحبس على مثيري الشغب من عناصر الاتحادية المهمات الخاصة بالانبار- على خلفية ورود شكاوى من المواطنين.. النزاهة النيابية تفتح ملف الهجينة، وتتوعد بمحاسبة المخالفين