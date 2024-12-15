نشرة السومرية.. العراق يطرح مبادرة شاملة بشأن سوريا واتفاق على إطلاق رواتب كردستان

# العراقُ يطرحُ مبادرةً شاملةً بشأنِ مستقبلِ سوريا .. ويدعو الى عدمِ التدخلِ في شؤونِها الداخلية#انسدادٌ سياسيٌ يعطلُ عجلةَ الحكومةِ المحليةِ في الدين ..وتشكيكٌ بمشروعيةِ حكومةِ#اتفاقُ بين المركزِ والاقليمِ لاطلاقِ رواتبِ موظفي .. وصراعُ المناصبِ يعطلُ تشكيلَ حكومةِ اربيل# احكامٌ بالحبسِ الشديدِ بحقِ مثيري الشغبِ من العناصرِ الامنيةِ المتهمةِ بخرقِ القانونِ في