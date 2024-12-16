تأخير حتى فوات الاوان.. الاستجواب يلتحق بالاستبدال الوزاري

كان الاستبدال واحدا من ابرز اركان البرنامج الحكومي لحكومة محمد شياع السوداني، والذي منح 6 أشهر للوزراء كاختبار للتقييم، لكن مسألة الاستبدال تعرقلت كثيرًا بمبررات مختلفة، فتأخر اقرار الموازنة منح الوزراء 6 اشهر اخرى حتى نهاية 2023، ثم جاءت ازمة رئاسة التي اوقفت عن الاستبدال لحين حسم منصب رئاسة في نهاية اكتوبر 2024.. وهنا اكتشف الجميع أن الآوان قد فات على الاستبدال.

مع فوات الاوان، والتبرير بان الوزراء ليس امامهم سوى عام واحد وان المجيء بوزير جديد في الوقت الضائع لن يقدم شيئًا، تم استبدال "الاستبدال الوزاري" بـ"الاستجواب الوزاري"، وهي مقايضة عادلة ربما جعلت بعض الغاضبين من اداء بعض الوزراء، يقتنعون بإمكانية ممارسة دورهم الرقابي وعدم الشعور بذهاب جهود المراقبة سدى دون فائدة.

قبل تدشين المطرقة والكرسي.. طلبات الاستجواب تتراكم على المشهداني



وبعد تنصيب المشهداني رئيسا للبرلمان اواخر اكتوبر 2024، تهافتت طلبات الاستجواب من لتسليمها الى رئيسهم الجديد بعد حوالي عام من شغور المنصب وادارته بالوكالة، فالمشهداني مسك طلبات الاستجواب حتى قبل الجلوس على كرسي الرئاسة ومسك المطرقة، بل أن مجيء المشهداني كان من المفترض انه "حقبة فتح الاستجوابات".





بدأ المشهداني حقبته بتمديد الفصل التشريعي لمدة شهر من 9 نوفمبر الى 9 ديسمبر، لكن امضى نصف هذا الشهر بلا جلسات، فأول جلسة عقدت برئاسة المشهداني كانت في 26 نوفمبر، اي بعد 15 يوما على تمديد الفصل التشريعي، وعندما استأنف جلساته انشغل بالقوانين الخلافية والتي لم ينجزها هي الأخرى أساسًا، فعقد 5 جلسات، 3 منها فشلت.





هكذا، انتهى الشهر الممدد، بجلسات فشلت في انجاز شيء، ولم يتم استجواب اي وزير بالمقابل وتم هدر الوقت والجلسات بينما يترقب وملفات الاستجواب حلول الساعة المنتظرة، لكن يبدو ان ذات الارادة السياسية التي عرقلت الاستبدال الوزاري، عرقلت كذلك الاستجواب .





كان يتهيء لـ7 استجوابات، من بينها استجواب وزراء الدفاع والنقل والاتصالات والنفط، بل أن طلب استجواب وزير الدفاع كان على رأس القائمة مشفوعًا بـ82 توقيعا، الا ان شيئا لم يحدث بهذا الصدد.



استجوابات على الاجندة .. الدفاع على رأس القائمة بـ82 توقيعا



عرقلة الاستجواب محكوم بذات الثوابت التي تحكم العملية السياسية في العراق، وهي ثنائية التوافق والمقايضة، فالتوافق على تمرير رؤية سياسية ما، يمكن ان يتحول الى توافق على تغييب ومنع ضرورة سياسية أخرى، او على طريقة المقايضة أو "مشيلي وامشيلك".. خذ هذا القانون واترك لي ذاك.. تغاضى عن وزيري واتغاضى عن وزيرك.. ووسط هذه الدوامة يجمع المستقلون اوراقهم وتقييماتهم وملفاتهم وتواقعيهم لتتكسر في النهاية على صخرة الاتفاقات السياسية، في عملية تحبط أي محاولة للتغيير بل وقد تجبر بعض المستقلين على الخذلان من هذا النظام السياسي واما مغادرته او الانخراط مع اللاعبين الكبار في مساوماتهم.