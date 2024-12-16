أموال كثيرة بانتظاره... هل سيصبح مولود برج الحمل من أغنى الأشخاص في العالم خلال عام 2025؟

الذّهب لا يليق الا بالذّهب! سنة أفضل بكثير من السنوات الماضية لمواليد برج الحمل! وأخيراً تنتهي المعاناة الكبرى وتقفل الباب على فترة طويلة من التحديات والمشاكسات التي أرهقتك! سبعة كواكب تحركاتها ستؤثر بك تأثيراً مهمّاً على مدار العام بالكامل من اليوم الأوّل الى آخر يوم في عام 2025،





قالت جاكلين عقيقي إن مولود برج يبدأ العام بانطلاقة جيّدة مزوداً بحيويّة ممتازة من كوكب المريخ وهو كوكبك الأساسي الموجود في برج الناري الصديق، مما يجعلك تدخل مرحلة من الانفراج والحظوظ الكثيرة والإنفتاح على الجديد.



وأكّدت جاكلين للسومرية أن تأثيرات هذا العام للحمل إستثنائية، مهنياً مالياً اجتماعياً عاطفياً وتحمل مفاجآت كثيرة ومشاريع متنوّعة وانقلابات إيجابية تصبّ لمصلحتك.



وأشارت جاكلين إلى أن الكثير من مواليد برج سوف يغيّرون عملهم أو تتغيّر مكانتهم المهنية، كما سيحققوا مع بعض الأصدقاء هدف مشترك، بالإضافة إلى الكثير من الأموال في إنتظارهم خلال عام 2025.



أما عاطفيًا سوف يدخل مواليد في علاقة عاطفية جديدة، إذا كانوا غير مرتبطين وإذا كانوا متزوّجين سوف تتحسّن علاقتهم بأزواجهم وبعض المتزوجين سوف يقررون مصيرهم إذا كانوا يمرون بفترات صعبة، إما تمرّ بتفاهم وصلحة أو فراق. تابعوا السطور التالية لتكتشفوا ماذا تخبئ التوقعات الفلكية بحسب ما قالته خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي لموقع . (يمكنكم مشاهدة الفيديو عبر الضغط هنا. قالت جاكلين عقيقي إن مولود برج يبدأ العام بانطلاقة جيّدة مزوداً بحيويّة ممتازة من كوكب المريخ وهو كوكبك الأساسي الموجود في برج الناري الصديق، مما يجعلك تدخل مرحلة من الانفراج والحظوظ الكثيرة والإنفتاح على الجديد.وأكّدت جاكلين للسومرية أن تأثيرات هذا العام للحمل إستثنائية، مهنياً مالياً اجتماعياً عاطفياً وتحمل مفاجآت كثيرة ومشاريع متنوّعة وانقلابات إيجابية تصبّ لمصلحتك.وأشارت جاكلين إلى أن الكثير من مواليد برج سوف يغيّرون عملهم أو تتغيّر مكانتهم المهنية، كما سيحققوا مع بعض الأصدقاء هدف مشترك، بالإضافة إلى الكثير من الأموال في إنتظارهم خلال عام 2025.أما عاطفيًا سوف يدخل مواليد في علاقة عاطفية جديدة، إذا كانوا غير مرتبطين وإذا كانوا متزوّجين سوف تتحسّن علاقتهم بأزواجهم وبعض المتزوجين سوف يقررون مصيرهم إذا كانوا يمرون بفترات صعبة، إما تمرّ بتفاهم وصلحة أو فراق.