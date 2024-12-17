تحرك سوري للتفاوضِ مع العراقِ بشأنِ اكثر من الفي جندي لجأوا إليه

بينما يتحركُ الجانبُ السوري للتفاوضِ مع العراقِ بشأنِ اكثر من الفي جنديٍ لجأوا داخل الاراضي العراقية, يرى كثيرون أن الوضعَ الضبابيَ في يجعل اتخاذ القرار مبكرا, فيما يقرن اخرون الامرَ باستقرارِ الاوضاعِ هناك بعد تشكيلِ حكومةٍ منتخبة.تتحدث إلى ماقبين لهذا الملف في هذا التقرير!