الصراع على تقاسم المناصب الإدارية يعطل عمل الحكومة المحلية في نينوى

تواجه الحكومة المحلية في محافظة تحديات كبيرة بسبب الصراع المستمر على تقاسم المناصب الإدارية، وهو ما يعرقل جهودها في إعادة بناء وتحقيق الاستقرار بعد سنوات من النزاع والحروب. فبعد تحرير من سيطرة تنظيم "داعش"، كانت الحكومة المحلية تأمل في الخروج من تحت ركام الحرب وتقديم أساسية لمواطنيها، إلا أن الصراعات السياسية بين الكتل المختلفة حول توزيع المناصب والمواقع الإدارية أصبحت تشكل عبئًا إضافيًا على هذه الجهود.المعنيون بهذا الملف يشرحون لكادر في هذا التقرير!