احتشاد العشرات من أبناء شمال البصرة للمطالبة بفرص عمل وتحسين الخدمات

احتشد العشرات من أبناء مناطق شمال أمام بوابات حقول النفط في البلاد، مطالبين الحكومة المحلية بتوفير فرص عمل لهم وتحسين واقع الخدمات في مناطقهم. وطالب المتظاهرون بمساواتهم مع مركز في الحصول على فرص العمل والخدمات الأساسية، مشيرين إلى تهميشهم المستمر وعدم الاستفادة الكافية من الموارد النفطية التي تحتضنها مناطقهم.ماذا قال المحتجون لكادر السومرية؟ شاهدوا هذا التقرير!