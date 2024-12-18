اتفاقيات ابراهيمية واستهداف للنووي الإيراني.. مستشار ترامب يكشف لـ السومرية سياسة الرئيس المنتخب

نيوز – سياسة

كشف مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن سياسة الرئيس المنتخب تجاه وايران.

وقال غابرييل صوما لـ نيوز، ان "سياسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ترمي إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران"، الى ان "من أولوياته ضرب المنشآت النووية الإيرانية".

وأضاف ان "ترامب سيعمل كذلك على العودة إلى ملف الاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع بين بقية العربية مع إسرائيل".

وبشان مستقبل التواجد الأمريكي في العراق، اكد صوما ان "القوات الأمريكية موجودة بطلب من الحكومة العراقية لضرب التي ما زالت تهدد والامن السوري"، الى انه "تم الاتفاق على سحبها خلال العامين المقبلين".