أزمة الكهرباء تلاحق أصحاب الورش والمعامل بخسائر كبيرة‎

خسائر كبيرة يتكبدها اصحاب الورش والمعامل بسبب النقص بتجهيز في .

يتكبد أصحاب الورش والمعامل الأهلية في خسائر ضخمة نتيجة نقص تجهيز الطاقة الكهربائية، مما يؤثر سلبًا على القطاع الخاص ويؤدي إلى خسائر تقدر بمئات الملايين.. كاميرا تسلط الضوء على التحديات التي يواجهونها في هذا التقرير.