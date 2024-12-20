نشرة السومرية.. سيناريو تأجيل الانتخابات يطرح مجدداً وتسريب صوتي يكشف فساد المنافذ

# خلال لقائه السفراء العرب.. السوداني يكشف عن تقديم ورقة عمل بشأن سوريا.. ويتحدث عن خطط تأمين الحدود# الوفد الامريكي يناقش في دمشق رفع العقوبات عن سوريا.. والإدارة الجديدة تعتزم إطلاق حوار وطني# سيناريو تأجيل يطرح من جديد.. والجهات الرافضة تؤكد: التأجيل يتعارض مع الدستور# تسريب صوتي يكشف فساد المنافذ.. ادخال مواد بلا تدقيق مقابل مبالغ مالية ضخمة.. ومطالبات بالتحقيق