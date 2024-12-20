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نشرة السومرية.. سيناريو تأجيل الانتخابات يطرح مجدداً وتسريب صوتي يكشف فساد المنافذ
خاص السومرية
2024-12-20 | 11:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,111 مشاهدة
إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية
السومرية
اليوم
الجمعة
20 كانون
الأول
2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.
# خلال لقائه السفراء العرب.. السوداني يكشف عن تقديم ورقة عمل بشأن سوريا.. ويتحدث عن خطط تأمين الحدود
# الوفد الامريكي يناقش في دمشق رفع العقوبات عن سوريا.. والإدارة الجديدة تعتزم إطلاق حوار وطني
شامل
# سيناريو تأجيل
الانتخابات
البرلمانية
يطرح من جديد.. والجهات الرافضة تؤكد: التأجيل يتعارض مع الدستور
# تسريب صوتي يكشف فساد المنافذ.. ادخال مواد بلا تدقيق مقابل مبالغ مالية ضخمة.. ومطالبات بالتحقيق
>>
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